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Джон Макинрой: сравнение Иги Свёнтек с Сереной Уильямс — это комплимент

Джон Макинрой: сравнение Иги Свёнтек с Сереной Уильямс — это комплимент
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о сравнении польки Иги Свёнтек и американки Серены Уильямс.

«Сравнение Иги Свёнтек с Сереной Уильямс — это комплимент. Свёнтек способна выиграть 10 мэйджоров, но я бы не хотел оказывать на неё такое давление. Если бы я был на её месте и выиграл 10 турниров «Большого шлема», то был бы очень счастлив. Если бы вам пришлось выбрать игрока, который мог бы стать легендой уровня Серены прямо сейчас, вы бы, вероятно, выбрали Игу, я полагаю. Но, честно говоря, это очень маловероятно для любого игрока», — приводит слова Макинроя Tennis365.

Серена Уильямс за свою карьеру выиграла 23 турнира «Большого шлема», 21-летняя Ига Свёнтек – лишь два.

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