«Крутой образ». Кафельников отреагировал на фото Кудерметовой с открытия Итогового турнира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с торжественного вечера, посвящённого грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

На снимки отреагировал двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. «Крутой образ», — написал Кафельников в комментариях.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

С мужем и тренером Сергеем Демёхиным Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

С Элисе Мертенс Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс поборется за трофей в парном разряде. На групповом этапе теннисистки сыграют в группе Пэм Шрайвер, в неё также вошли:

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия)

Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика)

Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).