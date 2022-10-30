«Крутой образ». Кафельников отреагировал на фото Кудерметовой с открытия Итогового турнира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с торжественного вечера, посвящённого грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
На снимки отреагировал двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. «Крутой образ», — написал Кафельников в комментариях.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
С мужем и тренером Сергеем Демёхиным
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
С Элисе Мертенс
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс поборется за трофей в парном разряде. На групповом этапе теннисистки сыграют в группе Пэм Шрайвер, в неё также вошли:
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия)
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика)
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
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