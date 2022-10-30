Оже-Альяссим выиграл третий турнир подряд

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (девятый в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне (25-й в рейтинге ATP). Этот триумф стал третьим для канадца на последних трёх турнирах.

В финале турнира в Базеле Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 7:5. На прошлой неделе канадец стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4. Две недели назад Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), победив в финале американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что Хольгер Руне вышел во второй финал на последних двух турнирах. Неделю назад он выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Стефаноса Циципаса.