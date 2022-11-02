Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 2 ноября, состоятся матчи второго круга «Мастерса» в Париже (Франция). Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором, занимающим 25-е место в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча второго раунда Даниил Медведев — Алекс де Минор на «Мастерсе» в Париже.
Напомним, Медведев был освобождён от матчей первого круга. Что касается де Минора, то он в трёх сетах обыграл представителя США Себастьяна Корду.
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил Медведева.
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