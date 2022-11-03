Анжелика Кербер призналась, что могла завершить карьеру в 2011 году

Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала, как могла завершить карьеру в 2011 году.
«Я всегда была перфекционисткой. Если мне не нравилось моё письмо, я просто переписывала его. 2011 год был трудным периодом. Меня нокаутировали в первом круге 11 раз подряд, я была на грани того, чтобы выпасть из топ-100. Тогда я почувствовала, что игра больше не имеет смысла.
Я не брала ракетку в течение нескольких недель, но потом в моей голове появилось: я хочу этого. Так что в какой-то момент я решила вернуться, а затем совершила прорыв с полуфиналом US Open в 2011 году.
Была ли это депрессия? Нет, абсолютно нет. Такого никогда не было. Для меня очень важно подчеркнуть это», – цитирует Кербер Sportskeeda.
В августе стало известно, что Кербер ждёт ребёнка, тогда же теннисистка сообщила, что планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпиаде.
- 3 ноября 2022
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:05
-
10:01
-
09:39
-
09:25
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:57
-
07:54
-
07:26
-
06:22
-
04:52
-
04:42
-
03:43
-
03:11
-
01:54
-
00:48
- 2 ноября 2022
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:30
-
22:11
-
20:55
-
20:30
-
19:31
-
18:36