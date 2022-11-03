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Анжелика Кербер призналась, что могла завершить карьеру в 2011 году

Анжелика Кербер призналась, что могла завершить карьеру в 2011 году
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Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала, как могла завершить карьеру в 2011 году.

«Я всегда была перфекционисткой. Если мне не нравилось моё письмо, я просто переписывала его. 2011 год был трудным периодом. Меня нокаутировали в первом круге 11 раз подряд, я была на грани того, чтобы выпасть из топ-100. Тогда я почувствовала, что игра больше не имеет смысла.

Я не брала ракетку в течение нескольких недель, но потом в моей голове появилось: я хочу этого. Так что в какой-то момент я решила вернуться, а затем совершила прорыв с полуфиналом US Open в 2011 году.

Была ли это депрессия? Нет, абсолютно нет. Такого никогда не было. Для меня очень важно подчеркнуть это», – цитирует Кербер Sportskeeda.

В августе стало известно, что Кербер ждёт ребёнка, тогда же теннисистка сообщила, что планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпиаде.

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