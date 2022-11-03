Андрей Чесноков объяснил, почему Рублёв проиграл Руне в 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение соотечественника Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7.
«Руне настроился так, что доставлял сложности Рублёву на второй подаче. Руне постоянно давил Рублёва, он всегда был под давлением. Руне направлял каждый мяч к линии и играл плотно.
Был тяжёлый гейм при счёте 5:4, когда Рублёв не использовал два сет-бола. Следующий гейм Рублёв провалил, он просто подустал. Там были длинные розыгрыши. Даже при счёте 6:5 были моменты, когда Андрей мог взять и сломать Руне. Но сегодня Руне был просто сильнее сегодня. Он потенциально топ-10. Топ-10 по нему плачет.
Рублёв готов сыграть Итоговый турнир. Я понимаю, что он сейчас проиграл. Но время есть подумать, стать свежим и подготовиться к Итоговому турниру», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 ноября 2022
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