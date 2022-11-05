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«Горжусь тем, как я справился». Хольгер Руне прокомментировал победу над Оже-Альяссимом

«Горжусь тем, как я справился». Хольгер Руне прокомментировал победу над Оже-Альяссимом
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) прокомментировал победный матч в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (восьмой в рейтинге ATP).

«Это был невероятный матч с моей стороны сегодня. Я действительно придерживался плана на весь матч и использовал каждый шанс, который у меня был. Давить на Феликса — вот в чём заключался мой план на игру, и мне это удалось практически идеально. Очень горжусь тем, как я со всем справился.

Я видел статистику, что мой удар слева на этом турнире идёт хорошо. Поэтому попытался немного использовать это, особенно против Феликса, у которого такой отличный форхенд и подача. Оказывать давление, перемещать его хорошо сработало. Я действительно чувствую удары с земли, а отдача была намного лучше, чем в прошлый раз, когда я играл», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

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