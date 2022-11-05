Оже-Альяссим — о поражении от Руне: он выявил слабые места в моей игре
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмой в рейтинге ATP) прокомментировал поражение от датчанина Хольгера Руне (18-й в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
«Мне нужно отдать ему должное. Он как бы выявил слабые места в моей игре. Просто он играл агрессивно, не промахиваясь. Я не видел и не играл с игроками, которые были бы настолько агрессивны и били бы так сильно, так глубоко», — цитирует Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. В финале Хольгер Руне сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция). Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.
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