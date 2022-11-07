Патрик Муратоглу — Новаку Джоковичу: ты один из лучших игроков в истории. Если не лучший
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Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер 19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, после того как тот проиграл его подопечному в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Руне победил Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Новак, ты один из лучших теннисистов в истории, если не лучший. Сегодня ты показал свой класс и честную игру. Уверен, в скором времени будет ещё много битв!» — написал Муратоглу в своих социальных сетях.
Напомним, благодаря победе Руне, занимавший 18-е место в рейтинге ATP, поднялся сразу на восемь строчек и стал 10-м. Что касается Джоковича, то он опустился на одно место и теперь идёт восьмым.
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