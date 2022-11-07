Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Муратоглу — Новаку Джоковичу: ты один из лучших игроков в истории. Если не лучший

Патрик Муратоглу — Новаку Джоковичу: ты один из лучших игроков в истории. Если не лучший
Комментарии

Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер 19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, после того как тот проиграл его подопечному в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Руне победил Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Новак, ты один из лучших теннисистов в истории, если не лучший. Сегодня ты показал свой класс и честную игру. Уверен, в скором времени будет ещё много битв!» — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

Напомним, благодаря победе Руне, занимавший 18-е место в рейтинге ATP, поднялся сразу на восемь строчек и стал 10-м. Что касается Джоковича, то он опустился на одно место и теперь идёт восьмым.

Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса» Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022