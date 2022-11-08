Кафельников поднял тост на берегу моря

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников выложил в своих соцсетях фотографию с пляжного отдыха.

На снимке легенда российского тенниса держит в руке бокал шампанского на берегу моря.

«Ваше здоровье», — оставил подпись Кафельников, добавив эмодзи морской волны, огня и бутылки шампанского.

Фото: Личный архив Евгения Кафельникова

Напомним, Евгений Кафельников завершил профессиональную карьеру в 2003 году, в возрасте 29 лет. Он является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победителем четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и обладателем 26 титулов ATP. После окончания карьеры Кафельников играл в покер, гольф и принимал участие в ветеранских турнирах.