Андрей Чесноков объяснил, почему Вероника Кудерметова не стала первой ракеткой мира в паре

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, почему, по его мнению, российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла возглавить рейтинг WTA в парном разряде. В минувшие выходные Кудерметова выиграла Итоговый турнир в парах и благодаря этому стала второй ракеткой мира. На её счету 6035 очков. Первой осталась чешка Катержина Синякова (6890).

По словам Чеснокова, Кудерметова могла бы стать первой, если бы не отстранение России от Уимблдона.

«Кудерметова и Мертенс одержали хорошую победу на Итоговом турнире WTA. Вероника завершила сезон на втором месте в парном рейтинге, а если бы россиян допустили до Уимблдона, она бы получила очки и могла бы быть первой.

Кудерметова провела очень хороший сезон, и у них с Мертенс очень хорошая пара, так что в следующем году они будут реальными претендентами на первую строчку. В одиночке она вошла в десятку. Думаю, это очень хороший результат», — цитирует Андрея ТАСС.