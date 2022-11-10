Андрей Чесноков: если Рублёв и Медведев выйдут из группы на Итоговом, будет сенсация

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.
«Для меня однозначно, что фаворит – Джокович. Думаю, что остальные играли много раз друг против друга, всегда есть интриги в их матчах. Но я бы не хотел видеть Медведева с Рублёвым в одной группе. Мне было бы интереснее, чтобы были в разных подгруппах. Потому что два русских в одной подгруппе – уже не знаю, за кого болеть.
Шансы на выход из группы? Если оба выйдут из группы – будет сенсация. Если кто-то один – в порядке вещей. А если никто из наших не выйдет из группы, тогда Циципас и Джокович в очень хорошей форме, а наши ребята уже устали от сезона», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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