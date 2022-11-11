«Мат в три хода». Кафельников выложил новую фотографию с пляжного отдыха

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников опубликовал в своих соцсетях новую фотографию с отдыха на море.
Бывший теннисист выложил фото с бутылкой вина на берегу моря.
«Мат в три хода», — написал Кафельников, добавив эмодзи с подмигиванием, морской волной и кисти рук с двумя пальцами вверх.
Фото: личный архив Евгения Кафельникова
Напомним, Евгений Кафельников завершил профессиональную карьеру в 2003 году, в возрасте 29 лет. Он является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победителем четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и обладателем 26 титулов ATP. После окончания карьеры Кафельников играл в покер, гольф и принимал участие в ветеранских турнирах.
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