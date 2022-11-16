Оже-Альяссим стал первым игроком из 2000-х, обыгравший Федерера, Джоковича и Надаля
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Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим отметился уникальным достижением после победы над Рафаэлем Надалем в матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022.
Напомним, что встреча в Зелёной группе завершилась победой канадца со счётом 6:3, 6:4. 22-летний Феликс впервые в своей обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ в своей карьере.
Таким образом, Оже-Альяссим стал единственным игроком, родившимся в 2000-х, который обыграл всех представителей «Большой тройки», сообщает Tennis.com. В 2021 году канадец оказался сильнее Роджера Федерера на травяном турнире в Галле, а в нынешнем сезоне Феликс переиграл Новака Джоковича на Кубке Лэйвера в Лондоне (этот матч состоялся на харде в зале).
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