Оже-Альяссим стал первым игроком из 2000-х, обыгравший Федерера, Джоковича и Надаля

Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим отметился уникальным достижением после победы над Рафаэлем Надалем в матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022.

Напомним, что встреча в Зелёной группе завершилась победой канадца со счётом 6:3, 6:4. 22-летний Феликс впервые в своей обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ в своей карьере.

Таким образом, Оже-Альяссим стал единственным игроком, родившимся в 2000-х, который обыграл всех представителей «Большой тройки», сообщает Tennis.com. В 2021 году канадец оказался сильнее Роджера Федерера на травяном турнире в Галле, а в нынешнем сезоне Феликс переиграл Новака Джоковича на Кубке Лэйвера в Лондоне (этот матч состоялся на харде в зале).