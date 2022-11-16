Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP — 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.
Рублёв 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Напомним, Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом.
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
16 ноября 2022, среда. 16:10 МСК
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
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