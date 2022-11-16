Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP — 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.

Рублёв 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Напомним, Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом.