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Тренер Алькараса двумя словами отреагировал на вручение Карлосу трофея первой ракетки мира

Тренер Алькараса двумя словами отреагировал на вручение Карлосу трофея первой ракетки мира
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Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро, который является тренером первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, прокомментировал то, что его подопечный стал лидером рейтинга ATP по итогам сезона. Вчера, 16 ноября, Алькарас получил соответствующий трофей на мероприятии в Турине (Италия).

«Так горжусь!» — написал Ферреро в своих социальных сетях, комментируя событие.

Напомним, Карлос Алькарас из-за травмы вынужденно пропускает Итоговый чемпионат ATP в Турине. В полуфинал уже вышли Новак Джокович и Каспер Рууд. Также полуфиналистами станут победители встреч Андрей Рублёв — Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим — Тейлор Фритц.

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