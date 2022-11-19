Рублёв впервые вышел в полуфинал Итогового, Нурмагомедов победил Фрейре. Главное к утру
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Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв впервые в карьере пробился в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP, россиянин Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и отобрал у него титул чемпиона Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев одолел бразильца Фернандо Родригеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Рублёв одержал волевую победу над Циципасом и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP.
- Усман Нурмагомедов одолел Фрейре единогласным решением судей, завоевав титул в лёгком весе.
- Минеев победил Родригеса нокаутом в третьем раунде.
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- Немков единогласным решением судей победил Андерсона и защитил титул в полутяжёлом весе.
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