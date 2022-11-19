Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв впервые вышел в полуфинал Итогового, Нурмагомедов победил Фрейре. Главное к утру

Рублёв впервые вышел в полуфинал Итогового, Нурмагомедов победил Фрейре. Главное к утру
Комментарии

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв впервые в карьере пробился в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP, россиянин Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и отобрал у него титул чемпиона Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев одолел бразильца Фернандо Родригеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Рублёв одержал волевую победу над Циципасом и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP.
  2. Усман Нурмагомедов одолел Фрейре единогласным решением судей, завоевав титул в лёгком весе.
  3. Минеев победил Родригеса нокаутом в третьем раунде.
  4. «Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Роналду из-за скандального интервью.
  5. ФИФА официально объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре.
  6. Немков единогласным решением судей победил Андерсона и защитил титул в полутяжёлом весе.
  7. Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу, не подав на матч в третьем сете.
  8. ЦСКА прервал трёхматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ.
  9. Ферстаппен стал лучшим на второй тренировке Гран-при Абу-Даби, Леклер — 3-й.
  10. «Торпедо» нанесло «Северстали» второе поражение подряд.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022