Кафельников: девушки поразили в этом сезоне. Медведев и Рублёв сыграли в свою силу

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников высказался о результатах российских теннисистов в текущем сезоне.

«Приятно поразили в первую очередь, наверное, девушки — и Даша Касаткина, и Вероника Кудерметова. А ребята, пожалуй, сыграли в свою силу. Многие, конечно, рассчитывали, что Даниил Медведев будет доминировать, но я считаю, что он провёл вполне нормальный для себя сезон — не хороший, но и не плохой.

Таким же он оказался и для Андрея Рублёва. Если оценивать год в целом, то, наверное, всё-таки приятнее видеть результаты девочек», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Ранее Андрей Рублёв уступил представителю Норвегии Касперу Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP. До этого Даниил Медведев не смог выйти из группы на этом соревновании.