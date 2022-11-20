Кафельников: девушки поразили в этом сезоне. Медведев и Рублёв сыграли в свою силу

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников высказался о результатах российских теннисистов в текущем сезоне.
«Приятно поразили в первую очередь, наверное, девушки — и Даша Касаткина, и Вероника Кудерметова. А ребята, пожалуй, сыграли в свою силу. Многие, конечно, рассчитывали, что Даниил Медведев будет доминировать, но я считаю, что он провёл вполне нормальный для себя сезон — не хороший, но и не плохой.
Таким же он оказался и для Андрея Рублёва. Если оценивать год в целом, то, наверное, всё-таки приятнее видеть результаты девочек», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».
Ранее Андрей Рублёв уступил представителю Норвегии Касперу Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP. До этого Даниил Медведев не смог выйти из группы на этом соревновании.
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