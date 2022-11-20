Кафельников поставил оценку российскому теннису за текущий сезон
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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Australian Open и самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников подвёл итоги сезона для российского тенниса.
«Если резюмировать итоги сезона, то, безусловно, он был не худшим для наших ведущих теннисистов. И то, что наши спортсмены в данной ситуации имеют возможность соревноваться, — это самая большая радость. Что касается результатов, то, наверное, они соответствовали тому уровню, который был у них в начале года.
Двое ребят закончили сезон в первой десятке, две девушки тоже вошли в топ-10. Поэтому я охарактеризую на четвёрку с плюсом результаты этого года для российского тенниса», — приводит слова Евгения Кафельникова «РИА Новости Спорт».
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