«Рублёва словно подменили». Дмитриева — о проигрыше Рууду в полуфинале Итогового турнира

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о поражении россиянина Андрея Рублёва от представителя Норвегии Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP.
«Я не могу понять, что с ним произошло. Он начал игру вполне нормально. У меня было ощущение, что начал мощно, быстро и даже опережал Рууда. Похоже на ту игру, которую он провёл против Циципаса во втором и третьем сетах.
Но при счёте 2:2, когда он подавал, я не знаю, что произошло. Его словно подменили: он перестал бить и стал играть мягче. Потом он начал ошибаться. Дальше Андрей не был похож на себя или был похож на себя против Джоковича во втором сете. Со счёта 2:2 в первом сете всё закончилось.
Это был один из самых неудачных матчей. Главное, что только сам Андрей может ответить на вопрос, были ли это нервы или какие-то проблемы. Я даже подумала, что у него рука болит, потому что он перестал бить справа свои пушечные удары. Абсолютно беззубо играл, а для Рууда вообще никаких проблем не создавал. При счёте 2:2 Андрея подменили», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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