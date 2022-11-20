Муратоглу назвал самое впечатляющее качество Джоковича

Французский тренер Патрик Муратоглу после победы Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP назвал самое, на его взгляд, впечатляющее качество сербского теннисиста.
«Самое впечатляющее качество Новака — это его способность побеждать, будучи далёким от своей оптимальной формы. Он демонстрировал это на протяжении всего турнира. Мастер решения больших проблем, высочайшая способность преодолевать трудности и абсолютный чемпион по умению вести себя в ключевых моментах матча», — написал Муратоглу в соцсетях.
В финале соревнований в Турине Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.
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