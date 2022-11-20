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Муратоглу назвал самое впечатляющее качество Джоковича

Муратоглу назвал самое впечатляющее качество Джоковича
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Французский тренер Патрик Муратоглу после победы Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP назвал самое, на его взгляд, впечатляющее качество сербского теннисиста.

«Самое впечатляющее качество Новака — это его способность побеждать, будучи далёким от своей оптимальной формы. Он демонстрировал это на протяжении всего турнира. Мастер решения больших проблем, высочайшая способность преодолевать трудности и абсолютный чемпион по умению вести себя в ключевых моментах матча», — написал Муратоглу в соцсетях.

В финале соревнований в Турине Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.

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