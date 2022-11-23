«Очень скучаю по нему». Кафельников поздравил Беккера с днём рождения

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников написал пост в поддержку легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера, который в апреле этого года был приговорён к 2,5 года тюрьмы за мошенничество.

«Я очень скучаю по Борису Беккеру, особенно в день его 55-летия», — написал Кафельников, добавив эмодзи в виде шампанского и торта.

Напомним, суд признал Беккера виновным по четырём обвинениям в нарушении закона о финансовой несостоятельности. Бывший немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более € 3,6 млн за недвижимость на Мальорке. Бывшему теннисисту грозило до семи лет тюрьмы, но в итоге он получил меньший срок.