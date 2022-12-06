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Николай Давыденко рассказал, кого считает «тёмной лошадкой» Australian Open — 2023

Николай Давыденко рассказал, кого считает «тёмной лошадкой» Australian Open — 2023
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Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко рассказал, кого считает «тёмной лошадкой» грядущего Australian Open – 2023.

«Новаку тоже не 20 и не 30. Он может в какой-то момент психологически сорваться. Он может дотянуть до финала, но это может сломать его. Опять же, эти пятисетовые матчи для «старых» игроков с возрастом только сложнее. Ещё выиграть три сета — хорошо, пять — сложно. Молодые физически не устают, быстрее восстанавливаются.

Теннис у них не могу сказать, что лучше, но физика, сила: где-то подать хорошо, где-то забить. Те же Алькарас, Циципас; Зверев может вернуться, как и Тим. Также Руне. Он крутой, может, он выиграет. Молодые могут показать лучший результат. Не знаю, кого назвать «тёмной лошадкой». Кирьос? Может быть, Ник. Да, шоу, да, грязный теннис, но это его натура. Он может хорошо сыграть, а может плохо. Но никогда не видел, чтобы он две недели подряд мог одолеть. Выдержит ли он АО, когда будет давление дома, трибун? Непонятно», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».

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