Роджер Федерер показал забавные фото из серии «до и после» вручения очередной награды

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях забавные фото из лифта.
Федерер посетил спортивную премию в Цюрихе (Швейцария). Роджер стал лауреатом премии Sports Awards. Эта награда за выдающиеся личные достижения вручается тем, кто внёс значительный вклад в историю швейцарского спорта.
Федерер показал, как выглядел до и после церемонии.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
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