Роджер Федерер показал забавные фото из серии «до и после» вручения очередной награды

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях забавные фото из лифта.

Федерер посетил спортивную премию в Цюрихе (Швейцария). Роджер стал лауреатом премии Sports Awards. Эта награда за выдающиеся личные достижения вручается тем, кто внёс значительный вклад в историю швейцарского спорта.

Федерер показал, как выглядел до и после церемонии.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.