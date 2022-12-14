Бывший тренер Федерера рассказал, что удивило его в швейцарце во время первой встречи

Пол Аннаконе, бывший тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, рассказал об одном качестве швейцарца, которое он отметил уже при первой встрече с ним.

«Одна из вещей, которую я нашёл наиболее интересной в Роджере, заключалась в том, что на первой встрече с ним мы говорили о том, чтобы кое-что сделать (чтобы улучшить игру. — Прим. «Чемпионата»), и я попросил его сделать это, и он сказал: «Почему?» Я ответил: «Что ты имеешь в виду «почему»? И он говорит: «Ну, когда я был ребёнком, все называли меня «Почемучкой». Я счастлив сделать это, но вы должны объяснить мне, для чего и как это вписывается в мою игру», — рассказал Аннаконе в интервью Tennis Channel.

Помимо Федерера, Аннаконе работал с такими теннисистами, как Пит Сампрас и Тим Хенмэн.