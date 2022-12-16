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Мартина Навратилова: Роджер Федерер может стать послом или даже президентом

Мартина Навратилова: Роджер Федерер может стать послом или даже президентом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова предположила, какую профессию выберет завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер.

«Роджер может стать послом или даже президентом. И, конечно, необязательно в Швейцарии. Роджер, без сомнения, все ещё мог бы играть в теннис, если бы ему позволило здоровье», – приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

41-летний Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч он провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. За карьеру швейцарец завоевал 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

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