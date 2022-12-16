Мартина Навратилова: Роджер Федерер может стать послом или даже президентом

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова предположила, какую профессию выберет завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер.
«Роджер может стать послом или даже президентом. И, конечно, необязательно в Швейцарии. Роджер, без сомнения, все ещё мог бы играть в теннис, если бы ему позволило здоровье», – приводит слова Навратиловой Sportskeeda.
41-летний Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч он провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. За карьеру швейцарец завоевал 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
- 16 декабря 2022
-
11:08
-
10:48
-
10:16
-
09:54
-
09:37
-
09:15
-
00:11
- 15 декабря 2022
-
23:46
-
23:12
-
22:45
-
22:27
-
21:56
-
21:30
-
21:13
-
20:49
-
19:19
-
18:38
-
17:59
-
17:33
-
16:43
-
15:43
-
15:28
-
12:20
-
10:53
-
09:39
-
01:01
-
00:50
-
00:34
-
00:20
- 14 декабря 2022
-
23:26
-
21:13
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
16:16