Мартина Навратилова: Роджер Федерер может стать послом или даже президентом

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова предположила, какую профессию выберет завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер.

«Роджер может стать послом или даже президентом. И, конечно, необязательно в Швейцарии. Роджер, без сомнения, все ещё мог бы играть в теннис, если бы ему позволило здоровье», – приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

41-летний Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч он провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. За карьеру швейцарец завоевал 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».