«Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти!» Кафельников — о финале ЧМ
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников написал пост в социальных сетях, в котором жёстко раскритиковал арбитров финала чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными Аргентины и Франции.
«Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти! А судья уже даже не стесняется в своей симпатии к Аргентине», — написал Кафельников, добавив эмодзи в виде большого пальца вниз.
В данный момент в матче идёт середина второго тайма, счёт 2:0 в пользу сборной Аргентины. Мячи забили Лионель Месси и Анхель Ди Мария.
Отметим, что Кафельников активно высказывается в соцсетях на футбольные темы. Бывший теннисист не скрывает, что болеет за московский «Спартак».
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