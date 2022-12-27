Федерер — о завершении карьеры: я достаточно взрослый, чтобы положить этому конец

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о завершении карьеры.

«Я определённо отдал своей карьере всё и даже больше, чем мог бы. Я получил удовольствие и узнал, что такое тяжёлая работа и самоотверженность. Не знаю, сколько ещё я мог бы дать, мог бы попытаться. Я чувствовал, что я уже достаточно взрослый, чтобы положить этому конец, и я чувствую себя очень хорошо из-за этого», — сказал Федерер в подкасте ATP Radio.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.