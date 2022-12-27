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Хуркач — о Федерере: всегда нравилось смотреть на его игру. Невероятный игрок и человек

Хуркач — о Федерере: всегда нравилось смотреть на его игру. Невероятный игрок и человек
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Польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о завершившем карьеру швейцарце Роджере Федерере, назвав качество, которое он хотел бы позаимствовать у него.

«Мне всегда нравилось смотреть на игру Роджера Федерера. Он такой невероятный игрок и человек. Если бы я мог позаимствовать что-то из его игры, это определённо было бы то, как он был привержен своим выстрелам, своему плану и своим идеям. Это было что-то действительно невероятное», — приводит слова Хуркача Relevant Tennis.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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