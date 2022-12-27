Борна Чорич — об уходе Роджера Федерера: это облегчило жизнь многим игрокам
Поделиться
26-я ракетка мира, действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о своём отношении к игрокам «Большой тройки» — швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
«Для меня было большой честью играть с теннисистами «Большой тройки». Я очень хорошо выступал в матчах с ними, показывал лучшие результаты в своей карьере. Я уже не раз говорил, что мне нравятся большие стадионы и толпы людей. Если ты играешь с кем-то из «Большой тройки», такое тебе обеспечено. У меня странное ощущение от ухода Федерера. Но это облегчило жизнь многим игрокам. Он сделал удивительные вещи для этого спорта», — приводит слова Чорича All Court Tennis Club.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
23:10
-
22:44
-
19:55
-
16:46
-
14:34
-
14:33
-
14:13
-
14:08
-
13:28
-
13:07
-
12:51
-
12:34
-
12:06
-
11:14
-
11:03
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
10:00
-
09:42
-
09:31
-
09:10
-
00:35
-
00:11
- 26 декабря 2022
-
23:15
-
22:57
-
22:45
-
22:01
-
21:44
-
19:56
-
19:44
-
19:21
-
19:11
-
18:57
-
18:46
Партнерский контент