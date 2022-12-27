Борна Чорич — об уходе Роджера Федерера: это облегчило жизнь многим игрокам

26-я ракетка мира, действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о своём отношении к игрокам «Большой тройки» — швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

«Для меня было большой честью играть с теннисистами «Большой тройки». Я очень хорошо выступал в матчах с ними, показывал лучшие результаты в своей карьере. Я уже не раз говорил, что мне нравятся большие стадионы и толпы людей. Если ты играешь с кем-то из «Большой тройки», такое тебе обеспечено. У меня странное ощущение от ухода Федерера. Но это облегчило жизнь многим игрокам. Он сделал удивительные вещи для этого спорта», — приводит слова Чорича All Court Tennis Club.