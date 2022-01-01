Евгений Кафельников высказал пожелания российским теннисистам на 2023 год
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников обратился к российским теннисистам с пожеланиями на 2023 год.
«Желаю нашим теннисистам в новом году успехов — это самое главное! Также превзойти свои результаты, которые у каждого из них были в 2022 году, — стать лучше. Есть ли у российских теннисистов или теннисисток шансы выиграть турнир «Большого шлема»? Шансы есть всегда, нужно бороться. У ребят, наверное, их будет побольше, но и у девочек они тоже имеются. Будем болеть и верить в наших ребят в новом году», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Евгений Кафельников является самым титулованным теннисистом в российской истории.
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