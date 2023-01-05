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Анна Дмитриева отреагировала на допуск российских теннисистов к Australian Open — 2023

Анна Дмитриева отреагировала на допуск российских теннисистов к Australian Open — 2023
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева прокомментировала новость о допуске российских теннисистов к участию в Australian Open – 2023.

«Уже давно было известно, что россияне допущены. Очень хорошо, что допустили, но для меня это не стало неожиданностью. Пока не объявлено об Уимблдоне, но ходят разговоры, что и туда допустят российских теннисистов», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Беларуси к участию в турнире, за что ATP оштрафовала организаторов на $ 1 млн.

Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. В список участников турнира вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и другие.

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