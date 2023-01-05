Евгений Кафельников назвал имя теннисистки, которая впечатлила его своей игрой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников назвал имя теннисистки, которая впечатлила его своей игрой в последнее время.

«Наблюдаю за тем, как играет Линда Носкова во втором раунде турнира в Аделаиде. Очень впечатлён её взрослой игрой», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Линда Носкова — 18-летняя теннисистка из Чехии. Она является 102-й ракеткой мира. На хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) молодая теннисистка дошла до четвертьфинала, где сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Напомним, Евгений Кафельников завершил профессиональную карьеру в 2003 году в возрасте 29 лет. Он является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победителем четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и обладателем 26 титулов ATP.