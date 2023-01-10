Беккер отреагировал на победу Джоковича на турнире в Аделаиде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер отреагировал на победу сербского теннисиста Новака Джоковича на турнире в Аделаиде. Напомним, в финале турнира серб обыграл 33-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду.

«Браво, чемпион вернулся», — написал Беккер в своей социальной сети.

Эта победа является 92-й для серба на уровне ATP. Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля, на счету которого также 92 титула. Теперь игроки делят четвёртое место в рейтинге теннисистов с наибольшим количеством побед.

Ранее сообщалось, что Беккер будет работать экспертом на немецком телевидении во время Australian Open. Это будет первая работа 55-летнего Беккера после освобождения из тюрьмы.