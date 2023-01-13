Дмитриева: думаю, Тим сам расстроен, что Рублёв попался ему сразу же в первом круге АО

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с австрийцем Домиником Тимом на старте Australian Open.
«Думаю, что Тим сам расстроен тем, что Рублёв попался ему сразу же в первом круге. В конце прошлого сезона Андрей легко его обыграл. Сейчас Доминик уже прибавил, а Рублёв выглядит невнятно. Он проиграл два матча на турнирах в Аделаиде и вылетел на ранних стадиях. Надеюсь, что это просто период адаптации, и он ещё наберёт обороты. Но если он так грубо ошибается, шансов на вторую неделю в Мельбурне у него не очень много.
Всё будет зависеть от готовности Рублёва. Australian Open — особенный турнир, к нему все теннисисты относятся иначе. В матча с Тимом уже будет понятен настрой Рублёва на весь турнир», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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