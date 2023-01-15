Муратоглу — о Джоковиче: Новак снова выиграл турнир, но он ещё далёк от своей лучшей формы
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о последней форме сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Новак снова выиграл турнир. Звучит потрясающе, тем более, что это была его 34-я победа подряд в Австралии с 2018 года. Но он всё ещё далек от своей лучшей формы. Несмотря на невероятную поддержку со стороны фанатов, его уровень игры связан с очень эмоциональной ситуацией, он возвращается в Австралию после того, что произошло в прошлом году. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в Мельбурне», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.
Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января в Мельбурне и продлится до 29-го числа этого же месяца. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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