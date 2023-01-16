Кафельников: Даниил Медведев вместо тренировки сыграл матч первого круга Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над американцем Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Australian Open – турнир, на котором Медведев всегда играет достойно. Сегодня он сделал то, что должен был. Гирон не слишком уверенно чувствует себя на харде. Ну и, конечно же, Медведев очень уверенно себя показал. Начало положено, удачно начал турнир Даня. Минимальное количество сил потратил, вместо тренировки сыграл матч первого круга Australian Open, молодец!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.