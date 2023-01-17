Матчи на открытых кортах Australian Open возобновятся не раньше 9:00 мск

13 матчей Australian Open, прерванные из-за сильной жары в Австралии, возобновятся не раньше 17:00 по местному времени (9:00 мск), сообщили организаторы.

Напомним, на данный момент матчи продолжаются только на трёх аренах, где имеются крыша и кондиционеры. На остальных 13 кортах без крыши матчи были прерваны. Таким образом, свои противостояния продолжают Тейлор Фритц – Николоз Басилашвили, Матео Берреттини – Энди Маррей и Сиюй Ван – Каролина Плишкова.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.