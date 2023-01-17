«Не было никакой игры». Дмитриева — о победе Рублёва над Тимом в первом круге AO
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала уверенную победу первой ракетки России Андрея Рублёва над чемпионом US Open — 2020 австрийцем Домиником Тимом (6:3, 6:4, 6:2) в матче первого круга Australian Open – 2023.
«В начале матча была борьба, но потом Тим получил травму и вызвал врача — после уже не было никакой игры. Андрей сыграл уверенно и ответственно. Для первого матча это очень хороший результат», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Следующим соперником Рублёва на Открытом чемпионате Австралии станет победитель матча Макс Пёрселл (Австралия, Q) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
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