«Не было никакой игры». Дмитриева — о победе Рублёва над Тимом в первом круге AO

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала уверенную победу первой ракетки России Андрея Рублёва над чемпионом US Open — 2020 австрийцем Домиником Тимом (6:3, 6:4, 6:2) в матче первого круга Australian Open – 2023.

«В начале матча была борьба, но потом Тим получил травму и вызвал врача — после уже не было никакой игры. Андрей сыграл уверенно и ответственно. Для первого матча это очень хороший результат», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следующим соперником Рублёва на Открытом чемпионате Австралии станет победитель матча Макс Пёрселл (Австралия, Q) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).