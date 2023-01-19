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Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва во втором круге Australian Open

Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва во втором круге Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Рублёв одержал победу над финским игроком Эмилем Руусувуори со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«Не смотрел матч Рублёва с Руусувуори, но знаю, что Андрей победил в четырёх сетах. Результата добились — это самое главное», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.

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