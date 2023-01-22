Свёнтек завершила выступления на Australian Open, уступив Рыбакиной в двух сетах

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 21-летняя полька Ига Свёнтек (первый номер рейтинга) и 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира).

Встреча завершилась победой Еленой Рыбакиной – 6:4, 6:4 Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

На счету Свёнтек две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырнадцати (50%). У её оппонентки – шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из 6 (67%).



В четвертьфинале соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия) – Кори Гауфф (США).