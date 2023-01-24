Видеообзор уверенной победы Рыбакиной над Остапенко в 1/4 финала Australian Open — 2023

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в дебютный для себя полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В четвертьфинальном матче Рыбакина (22) со счётом 6:2, 6:4 обыграла победительницу «Ролан Гаррос» — 2017, представительницу Латвии Елену Остапенко (17). На счету Остапенко одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%). У её оппонентки девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

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За место в финале Australian Open — 2023 Рыбакина сразится с двукратной чемпионкой турнира, белоруской Викторией Азаренко.