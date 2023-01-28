Алексей Селиваненко назвал финал Соболенко — Рыбакина одним из лучших за последние годы

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал женский финал Australian Open, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Один из лучших женских финалов за последние годы! И Арина, и Лена показали высочайший уровень игры в теннис. Соболенко, начиная со второго сета, взвинтила темп и вывела скорости игры на фантастический уровень. Всё решилось по сути в нескольких мячах в седьмом гейме решающего сета, когда случился брейк», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.