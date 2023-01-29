Алькарас поздравил Джоковича с победой в Australian Open и званием первой ракетки мира

Экс-первая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас поздравил 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с победой в Australian Open и возвращением на первую строчку мирового теннисного рейтинга.



В своих социальных сетях Алькарас выставил совместную фотографию с сербским теннисистом.



«Поздравляю с победой в Australian Open и первым номером мирового рейтинга! Весьма заслуженно! Надеюсь, скоро увидимся на корте!», — подписал фотографию испанский теннисист, добавив эмодзи в виде титула и рукопожатия.

Новак Джокович займёт первое место в рейтинге ATP после победы на Australian Open — 2023. В завершившемся сегодня финальном матче он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу серб также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом. Карлос Алькарас пропускал соревнования из-за травмы.