Беккер — о Big-3: Федерера нет в туре, Надаль в шаге от меня. Происходит смена поколений

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о «Большой тройке» и смене поколений в туре.

«Сейчас мы наблюдаем смену поколений. Роджера Федерера уже нет в туре. Рафаэль Надаль в одном шаге от меня. Он будет играть в Париже, после этого я вижу вопросительный знак. Новак Джокович определенно пройдет этот сезон, но если он сделает 23-ю победу на ТБШ, плюс в следующем году ему исполнится 36, то это вопрос.

Смена поколений происходит сейчас. С Федерером, Надалем и Джоковичем у нас было три кумира, которые привлекали не только любителей тенниса, но и любителей спорта в целом. Это сделало наш спорт глобальнее и богаче. Вот почему существуют призовые деньги и инвестиции в рекламу. Это становится большим вызовом для мальчиков: не только победить, но и что-то представлять — а это совсем другое дело», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.