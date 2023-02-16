Борис Беккер опубликовал милое фото с 13-летним сыном

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях милое фото с младшим сыном Амадеем. Недавно мальчику исполнилось 13 лет.

«Связь отца и сына выходит за пределы любых границ. Нам так понравилось праздновать 13-й день рождения Амадея!» — подписал фото Беккер.

Фото: из личного архива Бориса Беккера

Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию на протяжении ближайших 10 лет.