Борис Беккер — об Энди Маррее: не ожидал, что он вернётся таким сильным после операции

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о британском теннисисте Энди Маррее, который в новом сезоне показывает отличную игру.
«Просто невероятно. Я не ожидал, что он вернётся таким сильным после операции на тазобедренном суставе. Как он борется со своими соперниками… в трёх сетах, как он играет в финале против Даниила Медведева. Невероятно то, как ему удалось вернуться.
Хочу немного заглянуть вперёд. Если он продолжит играть так и выигрывать матчи, то я с нетерпением жду Уимблдона. Я думаю, что он может быть там на хорошем уровне — на своей любимом покрытии», — приводит слова Беккера Eurosport.
На недавнем турнире в Дохе 35-летний Энди Маррей добрался до финала, в котором проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6.
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