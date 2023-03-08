Тренер Джоковича высказался о возможном участии Новака на «Мастерсе» в Майами

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, что его подопечный пока что не снялся с турнира категории «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 22 марта и 4 апреля.

«Мы не снимались с «Мастерса» в Майами. Новак хочет сыграть там, и я был бы рад, если бы ему разрешили — это было бы здорово и для него, и для тенниса. Если этого не случится, то ничего страшного, он и в прошлом году не играл. Самое главное, чтобы мы узнали об этом поскорее, чтобы могли составить план», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Новак Джокович не может играть турнирах в США, так как правительство страны запретило сербу въезжать в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса.