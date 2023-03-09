Иванишевич: на мой взгляд, Медведев сейчас — второй лучший теннисист мира после Джоковича

Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером серба Новака Джоковича, высказался о причинах поражения подопечного в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где он встречался с россиянином Даниилом Медведевым.

«В матче с Медведевым я чувствовал, что мысленно Новак находился не в том состоянии, в котором должен был находиться, и его немного поразило всё, что происходило с ним в связи с ситуацией с США. Он отдал много очков в том матче. Когда играешь против Даниила, нужно быть терпеливым и готовым играть 300 дней, если это потребуется, а Новак был нетерпелив. В те моменты, когда он действительно играл правильно, у Медведева было несколько экстраординарных ответов. Неудивительно, что на данный момент Даниил, на мой взгляд, – второй лучший теннисист в мире после Новака. В общем, хорошо, что это произошло сейчас, чем на более крупном турнире», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.