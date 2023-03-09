Иванишевич жёстко высказался о людях, обвиняющих Джоковича в симулировании травмы на AO

Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером серба Новака Джоковича, жёстко высказался о людях, которые считают, что его подопечный спекулировал своей травмой на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Я не знаю, как назвать этих людей… Я видел, как некоторые игроки, которых я даже не воспринимаю всерьёз, говорили всевозможные вещи. Всё задокументировано – МРТ-снимки, заключения врача, рентгенолога и т. д. Он не хочет делать этого сейчас, но Новак сказал, что в какой-то момент он выступит с заявлением об этом публично.
В жизни возможно всё. Как я уже сказал, я тоже думал, что в 2021 году это невозможно, но он сделал это. Та же врач, с которой он консультировался в то время, сказала нам в этом году, что это невозможно и что она не видела ничего подобного в своей жизни. Некоторые люди справляются с болью лучше, некоторые хуже.
Мы не можем запретить людям говорить то одно, то другое, пусть каждый думает, что хочет, но я нахожу забавным, когда кто-то говорит: «О, он симулировал (травму) во время матча». Конечно, лучшему игроку на планете нужно симулировать травму, чтобы выиграть у игрока, который, возможно, забрал бы у него несколько геймов. Он победил бы в любом случае», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.
- 9 марта 2023
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